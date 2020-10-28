Медведев вышел во второй круг турнира в Вене

Российский теннисист Даниил Медведев в первом круге турнира в Вене победил Джейсона Юнга из Тайваня. Встреча продлилась 1 час 6 минут и завершилась в двух сетах - 6:3, 6:1.

Россиянин сделал четыре подачи навылет и допустил три двойные ошибки.

Соперником Медведева во втором раунде станет победитель пары Феликс Оже-Альяссим - Вашек Поспишил. Оба теннисиста представляют Канаду.

Ранее во второй раунд турнира вышел россиянин Андрей Рублёв.