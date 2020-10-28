Отец вратаря Сафонова рассказал о предложении из Англии

Евгений Сафонов, отец вратаря "Краснодара" Матвея Сафонова, рассказал о том, как получил предложение из Англии. Разговор произошёл после матча "быков" в Лиге чемпионов против "Ренна" (1:1).

Сафонов в той игре был признан одним из лучших на поле. По словам отца голкипера, на него вышли агенты через дальних знакомы.

"После матча с "Ренном" был звонок. Сказали, что из Англии: "Не хочет ли Матвей играть в АПЛ"?" — заявил Сафонов-старший в интервью "Матч ТВ".

Отец Матвея никак не отреагировал на предложение. Он заявил, что с такими вопросам нужно обращаться в "Краснодар".

Сегодня краснодарцы примут на своём поле "Челси". Игра начнётся в 20.55 по московскому времени.

Матвей Сафонов

21-летний вратарь является воспитанником "Краснодара". За первую команду клуба он дебютировал в августе 2017 года.

С тех пор провёл в составе "Краснодара" 69 матчей, в которых пропустил 75 мячей.

Сафонов - основной голкипер молодёжной сборной России, которая вышла на Евро-2021. В октябре был вызван в национальную команду на матчи с Турцией и Венгрией, но на поле так и не появился.