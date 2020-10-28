Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Александр Гудков "похоронил" КВН
Москва возглавила рейтинг бездетных городов России
Юрий Гемпель: "Крымская платформа - сборище политиканов и пустословов"
Банковские мошенники станут активнее при новой самоизоляции
Морщинистый горох снижает риск развития диабета второго типа
На Алтае 16-летнюю школьницу поймали на закладке наркотиков
МИД РФ - о выборах в США: мы не делаем ставок
Росстат зафиксировал небывалое подорожание сахара
В "Приморском океанариуме" появилась дышащая воздухом рыба

Отец вратаря Сафонова рассказал о предложении из Англии

Евгений Сафонов, отец вратаря "Краснодара" Матвея Сафонова, рассказал о том, как получил предложение из Англии. Разговор произошёл после матча "быков" в Лиге чемпионов против "Ренна" (1:1).

Отец вратаря Сафонова рассказал о предложении из Англии

Сафонов в той игре был признан одним из лучших на поле. По словам отца голкипера, на него вышли агенты через дальних знакомы.

"После матча с "Ренном" был звонок. Сказали, что из Англии: "Не хочет ли Матвей играть в АПЛ"?" — заявил Сафонов-старший в интервью "Матч ТВ".

Отец Матвея никак не отреагировал на предложение. Он заявил, что с такими вопросам нужно обращаться в "Краснодар".

Сегодня краснодарцы примут на своём поле "Челси". Игра начнётся в 20.55 по московскому времени.

Матвей Сафонов

21-летний вратарь является воспитанником "Краснодара". За первую команду клуба он дебютировал в августе 2017 года.

С тех пор провёл в составе "Краснодара" 69 матчей, в которых пропустил 75 мячей.

Сафонов - основной голкипер молодёжной сборной России, которая вышла на Евро-2021. В октябре был вызван в национальную команду на матчи с Турцией и Венгрией, но на поле так и не появился.

Последние материалы
В Нижнем Тагиле медведь разрыл две могилы на местном кладбище
Низкая мышечная масса повышает риски при раке толстой кишки
Александр Гудков "похоронил" КВН
Москва возглавила рейтинг бездетных городов России
Юрий Гемпель: "Крымская платформа - сборище политиканов и пустословов"
Тедеско отказался обсуждать новый контракт со "Спартаком" до зимы
Банковские мошенники станут активнее при новой самоизоляции
Морщинистый горох снижает риск развития диабета второго типа
На Алтае 16-летнюю школьницу поймали на закладке наркотиков
МИД РФ - о выборах в США: мы не делаем ставок
Популярное
Новости Белоруссии
Лукашенко рассказал, откуда у организаторов забастовок деньги

Александр Лукашенко уверен: стачки на белорусских предприятиях финансируются из-за рубежа.

Лукашенко рассказал, откуда у организаторов забастовок деньги
Забастовка провалилась. Что делать Тихановской? Мнение эксперта
Мир. Новости мира
Забастовка провалилась. Что делать Тихановской? Мнение эксперта
Здоровье
Какие лекарства помогут не заболеть COVID-19 - список от Минздрава
Общество
Эпидемиолог рассказал о людях, которые не заболевают коронавирусом
Наталия Красовская "Бей или беги" — реакция в условиях коронакризиса Наталия Красовская Василий Амирджанов Зюганов требует агитпропа и воюет с тарусобандеровцами Василий Амирджанов Любовь Степушова Карабах&Идлиб: о чём Путин предупредил Эрдогана Любовь Степушова
Комментарии
Сейчас просто невозможно примирить Армению и Азербайджан
Белорусские прот﻿есты — прелюдия к будущим событиям в России
Политолог Бондаренко: цельной Украины больше нет
Запад готовит провокацию с "жертвами русской вакцины"
Зачем Путину был нужен телефонный разговор с Зеленским
Лукашенко приказал отчислить из вузов всех протестующих студентов
Иммунитет: мифы и правда
Лукашенко приказал отчислить из вузов всех протестующих студентов
Запад готовит провокацию с "жертвами русской вакцины"
Разведка Швейцарии: Россия хочет действовать наравне с США
На "задворках России": Киев предложил Лондону создать базу у российских границ
Тихановская: сегодня мы начинаем общенациональную забастовку
Тихановская: сегодня мы начинаем общенациональную забастовку
Шнуров рассказал, как россияне воспринимают больницы
Правила ухода за пористыми волосами
Сенатор Ольга Ковитиди заразилась коронавирусом
Лукашенко могут свергнуть уже в ноябре
Лукашенко могут свергнуть уже в ноябре
Вместо "звезд": "Единая Россия" сделает ставку на добрых людей
Карабах&Идлиб: о чём Путин предупредил Эрдогана
Крым может стать точкой начала Третьей мировой
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников