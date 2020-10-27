Нурмагомедов рассказал о планах на будущее

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов после возвращения в Дагестан рассказал о том, что собирается делать в ближайшем будущем. Чемпион UFC в лёгком весе в субботу победил Джастина Гэтжи, после чего объявил о завершении карьеры.

Хабиб отметил, что выполнил свою миссию в смешанных единоборствах.

"Я сделал достаточно в этом виде спорта, чтобы считаться лучшим. Моя миссия выполнена", — заявил Нурмагомедов на приёме у министра спорта Дагестана.

По словам Нурмагомедова, сейчас он будет помогать готовиться к бою Исламу Махачеву. 14 ноября представитель команды Хабиба должен выйти против бразильца Рафаэля дос Аньоса в Лас-Вегасе.