Российский боец смешанных единоборств Александр Волков одержал победу над американцем Уолтом Харрисом. Поединок прошёл в рамках турнира UFC 254 перед боем Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи.
В первом раунде Волков имел преимущество, но не смог его реализовать. Во втором раунде россиянин попал сопернику в солнечное сплетение, после чего тот не смог продолжать бой.
После боя Волков не скрывал своей радости. Россиянин надеется на соперника с именем.
"Я хорошо подготовился и выполнил свою цель, поэтому очень доволен. С Харрисом на самом деле было не так просто. Сейчас хочу получить соперника с именем. Например, дос Сантоса", — заявил Волков.
32-летний Волков провёл 40-й бой в ММА. Он одержал 32 победы и потерпел восемь поражений.
В UFC Волков выступает с 2016 года. В восьми боях он одержал шесть побед.
Анастасия Приходько утверждает, что так и не смогла заработать денег во время сотрудничества с Константином Меладзе, поскольку половина её выступлений была бесплатной.