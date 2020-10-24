Волков ударом в солнечное сплетение победил Харриса

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков одержал победу над американцем Уолтом Харрисом. Поединок прошёл в рамках турнира UFC 254 перед боем Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи.

В первом раунде Волков имел преимущество, но не смог его реализовать. Во втором раунде россиянин попал сопернику в солнечное сплетение, после чего тот не смог продолжать бой.

Волков доволен

После боя Волков не скрывал своей радости. Россиянин надеется на соперника с именем.

"Я хорошо подготовился и выполнил свою цель, поэтому очень доволен. С Харрисом на самом деле было не так просто. Сейчас хочу получить соперника с именем. Например, дос Сантоса", — заявил Волков.

Карьера Волкова

32-летний Волков провёл 40-й бой в ММА. Он одержал 32 победы и потерпел восемь поражений.

В UFC Волков выступает с 2016 года. В восьми боях он одержал шесть побед.