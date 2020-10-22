Гендиректор "Зенита" назвал слова Кокорина полной ерундой

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев заявил, что слова Александра Кокорина о запрете для игроков высказываться в его поддержку не соответствуют действительности.

Ранее экс-игрок питерского клуба так ответил на вопрос о том, почему не все партнёры высказались по поводу его нахождения в СИЗО. Кокорин утверждает, что футболистам пригрозили расторжением контрактов.

"Это полная ерунда. Никаких запретов не было и быть не могло", — приводит "РБК" слова Медведева.

Кокорин выступал в составе "Зенита" с 2016 по 2019 год. После выхода из колонии играл за "Сочи", а в этом сезоне — за "Спартак".