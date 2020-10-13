Вратарь "Спартака" Селихов вышел на поле впервые за 1,5 года

Вратарь "Спартака" Александр Селихов возвращается на поле. В последний раз он вставал в "рамку" в апреле 2019 года.

Сегодня Селихов попал в состав "Спартака-2" на матч ФНЛ против "Крыльев Советов".

"С возвращением, Селя!" — отреагировала на новость пресс-служба команды.

Селихову осенью 2019 года сделали операцию на ахилловом сухожилии. Голкипер смог вернуться к тренировкам только в мае этого года.

"Спартак" купил Селихова у "Амкара" в конце 2016 года. Футболист провёл в составе красно-белых 14 матчей.