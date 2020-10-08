Глава МОК пригрозил санкциями Белоруссии

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что против Белоруссии могут быть применены санкции. Организация сейчас ведёт расследование "дискриминации белорусских спортсменов за политические взгляды".

По словам Баха, в адрес МОК пришло множество сообщение о вмешательстве НОК Белоруссии в дела спортивных федераций, а также притеснениях отдельных спортсменов. Национальный комитет возглавляет президент страны Александр Лукашенко.

26 сентября МОК отправил письмо в НОК Белоруссии с требованием подтвердить то, что спортсмены без давления продолжают подготовку к Олимпийским играм. В МОК считают, что вмешательство в дела федераций могут означать нарушение Олимпийской хартии.

"Мы очень внимательно следим, чтобы НОК любой страны уважал принципы Олимпийской хартии, все спортсмены могли пользоваться правами, которые в ней прописаны, и не дискриминировались за их политические взгляды", — приводит ТАСС слова Баха.

На заседании исполкома МОК было решено провести расследование. Если оно подтвердит нарушении хартии, то против Белоруссии будут применены санкции.