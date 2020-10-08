Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что против Белоруссии могут быть применены санкции. Организация сейчас ведёт расследование "дискриминации белорусских спортсменов за политические взгляды".
По словам Баха, в адрес МОК пришло множество сообщение о вмешательстве НОК Белоруссии в дела спортивных федераций, а также притеснениях отдельных спортсменов. Национальный комитет возглавляет президент страны Александр Лукашенко.
26 сентября МОК отправил письмо в НОК Белоруссии с требованием подтвердить то, что спортсмены без давления продолжают подготовку к Олимпийским играм. В МОК считают, что вмешательство в дела федераций могут означать нарушение Олимпийской хартии.
"Мы очень внимательно следим, чтобы НОК любой страны уважал принципы Олимпийской хартии, все спортсмены могли пользоваться правами, которые в ней прописаны, и не дискриминировались за их политические взгляды", — приводит ТАСС слова Баха.
На заседании исполкома МОК было решено провести расследование. Если оно подтвердит нарушении хартии, то против Белоруссии будут применены санкции.
"Исполком решил, что продолжит расследование в отношении этого дела, чтобы удостовериться, что Олимпийская хартия не нарушается. Если будут выявлены нарушения Олимпийской хартии, исполком может принять те или иные санкции. Главное для нас — защитить интересы спортсменов", — говорит Бах.
На встрече с канцлером Германии экс-кандидатка в президенты Белоруссии Светлана Тихановская попросила у Ангелы Меркель денег.