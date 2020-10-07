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ЦСКА внёс 30 футболистов в заявку на Лигу Европы

ЦСКА опубликовал заявку команды для участия в Лиге Европы. В групповом турнире армейцы смогут рассчитывать на 30 футболистов.

ЦСКА внёс 30 футболистов в заявку на Лигу Европы

В основную заявку (список А) попали 24 футболиста, в список В (для молодых игроков) ещё шестеро.

Заявка ЦСКА на Лигу Европы

Вратари

  • Игорь Акинфеев.
  • Владислав Тороп.

Защитники

  • Марио Фернандес.
  • Бруно Фукс.
  • Виктор Васин.
  • Никита Котин.
  • Хёрдур Магнуссон.
  • Георгий Щенников.
  • Вадим Карпов.
  • Игорь Дивеев.

Полузащитники

  • Ильзат Ахметов.
  • Никола Влашич.
  • Алан Дзагоев.
  • Арнор Сигурдссон.
  • Бактиёр Зайнутдинов.
  • Константин Кучаев.
  • Константин Марадишвили.
  • Кристиян Бистрович.
  • Наир Тикнизян.
  • Иван Обляков.

Нападающие

  • Фёдор Чалов.
  • Чидера Эджуке.
  • Адольфо Гайч.
  • Илья Шкурин.

Список B

  • Тигран Аванесян.
  • Данила Боков.
  • Руслан Дауров.
  • Вадим Конюхов.
  • Егор Ушаков.
  • Владислав Яковлев.

Календарь ЦСКА в Лиге Европы

Армейцы попали в группу К, где встретятся с загребским "Динамо", "Вольфсбергом" и "Фейеноордом".

  • 22 октября. "Вольфсберг" — ЦСКА.
  • 29 октября. ЦСКА — "Динамо" Загреб.
  • 5 ноября. "Фейеноорд" — ЦСКА.
  • 26 ноября. ЦСКА — "Фейеноорд".
  • 3 декабря. ЦСКА — "Вольфсберг".
  • 10 декабря. "Динамо" Загреб — ЦСКА.
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