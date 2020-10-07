ЦСКА внёс 30 футболистов в заявку на Лигу Европы

ЦСКА опубликовал заявку команды для участия в Лиге Европы. В групповом турнире армейцы смогут рассчитывать на 30 футболистов.

В основную заявку (список А) попали 24 футболиста, в список В (для молодых игроков) ещё шестеро.

Заявка ЦСКА на Лигу Европы

Вратари

Игорь Акинфеев.

Владислав Тороп.

Защитники

Марио Фернандес.

Бруно Фукс.

Виктор Васин.

Никита Котин.

Хёрдур Магнуссон.

Георгий Щенников.

Вадим Карпов.

Игорь Дивеев.

Полузащитники

Ильзат Ахметов.

Никола Влашич.

Алан Дзагоев.

Арнор Сигурдссон.

Бактиёр Зайнутдинов.

Константин Кучаев.

Константин Марадишвили.

Кристиян Бистрович.

Наир Тикнизян.

Иван Обляков.

Нападающие

Фёдор Чалов.

Чидера Эджуке.

Адольфо Гайч.

Илья Шкурин.

Список B

Тигран Аванесян.

Данила Боков.

Руслан Дауров.

Вадим Конюхов.

Егор Ушаков.

Владислав Яковлев.

Календарь ЦСКА в Лиге Европы

Армейцы попали в группу К, где встретятся с загребским "Динамо", "Вольфсбергом" и "Фейеноордом".