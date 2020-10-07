ЦСКА внёс 30 футболистов в заявку на Лигу Европы
ЦСКА опубликовал заявку команды для участия в Лиге Европы. В групповом турнире армейцы смогут рассчитывать на 30 футболистов.
В основную заявку (список А) попали 24 футболиста, в список В (для молодых игроков) ещё шестеро.
Заявка ЦСКА на Лигу Европы
Вратари
- Игорь Акинфеев.
- Владислав Тороп.
Защитники
- Марио Фернандес.
- Бруно Фукс.
- Виктор Васин.
- Никита Котин.
- Хёрдур Магнуссон.
- Георгий Щенников.
- Вадим Карпов.
- Игорь Дивеев.
Полузащитники
- Ильзат Ахметов.
- Никола Влашич.
- Алан Дзагоев.
- Арнор Сигурдссон.
- Бактиёр Зайнутдинов.
- Константин Кучаев.
- Константин Марадишвили.
- Кристиян Бистрович.
- Наир Тикнизян.
- Иван Обляков.
Нападающие
- Фёдор Чалов.
- Чидера Эджуке.
- Адольфо Гайч.
- Илья Шкурин.
Список B
- Тигран Аванесян.
- Данила Боков.
- Руслан Дауров.
- Вадим Конюхов.
- Егор Ушаков.
- Владислав Яковлев.
Календарь ЦСКА в Лиге Европы
Армейцы попали в группу К, где встретятся с загребским "Динамо", "Вольфсбергом" и "Фейеноордом".
- 22 октября. "Вольфсберг" — ЦСКА.
- 29 октября. ЦСКА — "Динамо" Загреб.
- 5 ноября. "Фейеноорд" — ЦСКА.
- 26 ноября. ЦСКА — "Фейеноорд".
- 3 декабря. ЦСКА — "Вольфсберг".
- 10 декабря. "Динамо" Загреб — ЦСКА.