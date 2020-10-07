Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР), призёр Олимпийских игр Владимир Драчёв поздравил президента России Владимира Путина. Сегодня глава государства празднует 68-й день рождения.
Пост с поздравлением Драчёв опубликовал в Instagram.
"С днём рождения, уважаемый Владимир Владимирович! Всего самого наилучшего, здоровья, счастья, сил и терпения! Вся Россия празднует сегодня этот день со светлым взглядом в будущее! С праздником!" — написал Драчёв.
Депутат Госдумы сопроводил пост фотографией Путина на фоне осеннего пейзажа.
Идею о новом карантине из-за коронавируса нужно, но очень сложно воплотить в жизнь, так как россиянам банально не на что жить. Что же заготовили власти?