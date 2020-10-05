Власти Москвы готовят полное закрытие трибун на матчах РПЛ

Мэрия Москвы может закрыть трибуны футбольных стадионов в ближайшее время. Запрет на посещение матчей может быть внедрён в середине октября, когда команды будут проводить матчи 11-го тура РПЛ, сообщает "Чемпионат".

Решение связано с увеличением количества случаев заражения в Москве. После некоторого затишья летом в последние дни регистрируется всё больше новых случаев. 5 октября цифра превысила 3,5 тыс. человек.

Клубы РПЛ — "Спартак", "Локомотив", ЦСКА и "Динамо" — получили уведомление о возможном закрытии трибун на прошлой неделе. Окончательное решение зависит от развития эпидемиологической ситуации в ближайшие дни.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что РФС начал продажу билетов на матч сборной России против Швеции, который состоится 8 октября на арене ЦСКА.