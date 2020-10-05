Фигуристка Александра Степанова, выступающая в паре с Иваном Букиным, поделилась частью откровенной фотосессии. 25-летняя девушка опубликовала в Instagram пикантный снимок.

В этом сезоне Степанова и Букин планируют принять участие в соревнованиях. Ранее девушка лечила в Германии спину. Пара начала тренироваться с середины сентября.

Публикация от Aleksandra Stepanova (@aleksandrastepanova) 4 Окт 2020 в 9:34 PDT

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Болельщики оставили в Instagram множество положительных комментариев.

"Это потрясающе".

"Самая прекрасная фигуристка и модель".

"Александра, зачем вам фигурное катание? Вы и без него хорошо проживете".

"Это слишком прекрасно"

"Фотографу повезло".