Фигуристка Александра Степанова, выступающая в паре с Иваном Букиным, поделилась частью откровенной фотосессии. 25-летняя девушка опубликовала в Instagram пикантный снимок.
В этом сезоне Степанова и Букин планируют принять участие в соревнованиях. Ранее девушка лечила в Германии спину. Пара начала тренироваться с середины сентября.
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Болельщики оставили в Instagram множество положительных комментариев.
"Это потрясающе".
"Самая прекрасная фигуристка и модель".
"Александра, зачем вам фигурное катание? Вы и без него хорошо проживете".
"Это слишком прекрасно"
"Фотографу повезло".
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