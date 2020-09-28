"Майами" победил "Бостон" в шестом матче полуфинальной серии плей-офф НБА - 125:113. Счёт в серии стал 4:2 в пользу "Хитс".
"Майами" вышел в финал плей-офф, где сыграет с фаворитом сезона "Лейкерс". Команда из Лос-Анджелеса ранее победила "Денвер" со счётом 4:1 в серии.
"Лейкерс" в финальной серии считается фаворитом. Команду к победе ведут Леброн Джеймс и Энтони Дэвис. Они же являются лидерами Лос-Анджелеса по статистическим показателям в плей-офф.
У "Майами" другой подход - командная игра без ярко выраженного лидера. На это звание может претендовать центровой Бэм Адебайо, который проводит третий сезон в лиге.
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