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Определились финалисты плей-офф НБА

"Майами" победил "Бостон" в шестом матче полуфинальной серии плей-офф НБА - 125:113. Счёт в серии стал 4:2 в пользу "Хитс".

Определились финалисты плей-офф НБА

"Майами" вышел в финал плей-офф, где сыграет с фаворитом сезона "Лейкерс". Команда из Лос-Анджелеса ранее победила "Денвер" со счётом 4:1 в серии.

"Лейкерс" в финальной серии считается фаворитом. Команду к победе ведут Леброн Джеймс и Энтони Дэвис. Они же являются лидерами Лос-Анджелеса по статистическим показателям в плей-офф.

У "Майами" другой подход - командная игра без ярко выраженного лидера. На это звание может претендовать центровой Бэм Адебайо, который проводит третий сезон в лиге. 

Лидеры "Майами" и "Лейкерс" в плей-офф

Очки

  • Энтони Дэвис ("Лейкерс") - 28,8.
  • Леброн Джеймс ("Лейкерс") - 26,7.
  • Горан Драгич ("Майами") - 20,9.
  • Джимми Батлер ("Майами") - 20,7.
  • Бэм Адебайо ("Майами") - 18,5.
  • Тайлер Хирро ("Майами") - 16,5.

Передачи

  • Леброн Джеймс ("Лейкерс") - 8,9.
  • Рэджон Рондо ("Лейкерс") - 7,2.
  • Бэм Адебайо ("Майами") - 4,9.
  • Горан Драгич ("Майами") - 4,7.
  • Джимми Батлер ("Майами") - 4,6.
  • Тайлер Хирро ("Майами") - 3,9.
  • Энтони Дэвис ("Лейкерс") - 3,6.

Подборы

  • Бэм Адебайо ("Майами") - 11,4
  • Леброн Джеймс ("Лейкерс") - 10,3.
  • Энтони Дэвис ("Лейкерс") - 9,3.
  • Джей Краудер ("Майами") - 5,7.
  • Джимми Батлер ("Майами") - 5,7.
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