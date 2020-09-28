Определились финалисты плей-офф НБА

"Майами" победил "Бостон" в шестом матче полуфинальной серии плей-офф НБА - 125:113. Счёт в серии стал 4:2 в пользу "Хитс".

"Майами" вышел в финал плей-офф, где сыграет с фаворитом сезона "Лейкерс". Команда из Лос-Анджелеса ранее победила "Денвер" со счётом 4:1 в серии.

"Лейкерс" в финальной серии считается фаворитом. Команду к победе ведут Леброн Джеймс и Энтони Дэвис. Они же являются лидерами Лос-Анджелеса по статистическим показателям в плей-офф.

У "Майами" другой подход - командная игра без ярко выраженного лидера. На это звание может претендовать центровой Бэм Адебайо, который проводит третий сезон в лиге.

Лидеры "Майами" и "Лейкерс" в плей-офф

Очки

Энтони Дэвис ("Лейкерс") - 28,8.

Леброн Джеймс ("Лейкерс") - 26,7.

Горан Драгич ("Майами") - 20,9.

Джимми Батлер ("Майами") - 20,7.

Бэм Адебайо ("Майами") - 18,5.

Тайлер Хирро ("Майами") - 16,5.

Передачи

Леброн Джеймс ("Лейкерс") - 8,9.

Рэджон Рондо ("Лейкерс") - 7,2.

Бэм Адебайо ("Майами") - 4,9.

Горан Драгич ("Майами") - 4,7.

Джимми Батлер ("Майами") - 4,6.

Тайлер Хирро ("Майами") - 3,9.

Энтони Дэвис ("Лейкерс") - 3,6.

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