Фанаты "Риги" арендовали автобусы, чтобы посмотреть матч с "Селтиком"

Коронавирус и запрет на посещение матчей заставляют футбольных болельщиков идти на различные ухищрения. В четверг отличились фанаты "Риги", которая принимала на своём поле шотландский "Селтик" в 3-м отборочном раунде Лиги Европы.

Стадион рижан построен таким образом, что за воротами нет трибун. Это позволило рижанам посмотреть поединок даже за пределами арены.

Фанаты "Риги" арендовали два двухэтажных автобуса. Болельщики забрались на крышу и поддерживали свою команду. "Селтик" выиграл матч со счётом 1:0 и выбил латвийцев из Лиги Европы.

"Рига" в еврокубках

Рижане в прошлом сезоне стали чемпионами Латвии и стартовали в квалификации Лиги чемпионов.