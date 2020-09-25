Коронавирус и запрет на посещение матчей заставляют футбольных болельщиков идти на различные ухищрения. В четверг отличились фанаты "Риги", которая принимала на своём поле шотландский "Селтик" в 3-м отборочном раунде Лиги Европы.
Стадион рижан построен таким образом, что за воротами нет трибун. Это позволило рижанам посмотреть поединок даже за пределами арены.
Фанаты "Риги" арендовали два двухэтажных автобуса. Болельщики забрались на крышу и поддерживали свою команду. "Селтик" выиграл матч со счётом 1:0 и выбил латвийцев из Лиги Европы.
Рижане в прошлом сезоне стали чемпионами Латвии и стартовали в квалификации Лиги чемпионов.
Грибной сезон вот-вот уже начнется, и многие из нас планируют свои "охотничьи" маршруты за грибами. Следует запастись репеллентом от комаров, резиновыми сапогами, плащом и корзинкой. А вот ножик для того, чтобы срезать грибы, брать с собой не обязательно. Ведь представление о том, что грибы обязательно нужно срезать, - чистейшей воды заблуждение.