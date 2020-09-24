Немецкий тренер по биатлону Вольфганг Пихлер назвал информатора WADA Григория Родченкова лжецом. Специалист заявил, что такой вывод можно сделать из решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной.
CAS сегодня выпустил решение по делу, в котором полностью оправдал Романову и Вилухину, но частично оставил обвинения в адрес Зайцевой. Россия тем самым осталась без серебряной медали в женской эстафете Сочи-2014.
"Это решение еще раз показывает, что Родченков — лжец. Надеюсь, теперь они смогут защитить свою репутацию и в гражданском суде. Веры Родченкову быть не может, никто ведь до сих пор не знает, что он сделал с пробами. Думаю, это решение повлияет на будущее, это решение наглядно демонстрирует, что он за персонаж", — приводит ТАСС слова Пихлера.
Вместе с тем, Пихлер остался недоволен решением по Зайцевой. Тренер утверждает что никакого допинга спортсменка не употребляла.
По его мнению, если суд оправдал Романову, то должен был сделать то же самое и с Зайцевой. Спортсменки во время Олимпиады тренировались вместе в группе Пихлера.
"Решение выглядит глупо. Романова и Зайцева тренировались в моей группе вместе, но одну оправдывают, а вторую — наказывают. Я убежден в чистоте обеих спортсменок — Ольга никогда не принимала допинг, тем более на Олимпийских играх.
При этом отменяется пожизненный запрет на посещение Олимпийских игр. С одной стороны, с нее снята одна дисквалификация, с другой — отбирают серебро эстафеты. Как это понимать? Решение по Романовой, которым я очень доволен, говорит о многом. Никакого допинга я никогда не видел и уверен, что его не было", — заявил Пихлер.
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