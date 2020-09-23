"Урал" договорился с Араторе о расторжении контракта

Футбольный клуб "Урал" договорился с полузащитником Марко Араторе о расторжении контракта. В Екатеринбурге пожелали швейцарцу успехов в дальнейшей карьере.

"Благодарим Марко за игру в составе "Урала" и желаем быстрее обрести новую команду!"говорится в сообщении "Урала".

Араторе подписал контракт с "Уралом" в 2018 году. Провёл в составе команды 28 матчей. В сезоне-2019/20 выступал на правах аренды за швейцарский "Лугано".