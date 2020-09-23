Футбольный клуб "Урал" договорился с полузащитником Марко Араторе о расторжении контракта. В Екатеринбурге пожелали швейцарцу успехов в дальнейшей карьере.
"Благодарим Марко за игру в составе "Урала" и желаем быстрее обрести новую команду!"говорится в сообщении "Урала".
Араторе подписал контракт с "Уралом" в 2018 году. Провёл в составе команды 28 матчей. В сезоне-2019/20 выступал на правах аренды за швейцарский "Лугано".
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