Елену ждала блестящая карьера в фигурном катании. Список побед фигуристки обширен: серебряный призер чемпионатов Европы 2015 и 2016, двукратный призер финала Гран-при, многократный победитель взрослых и юниорских чемпионатов мира.

Причина, заставившая титулованную фигуристку распрощаться с любимым делом, — в проблемах со здоровьем гормонального характера.

"Только сейчас я решаюсь сказать, что большой спорт для меня действительно все — закрыт. Мне хочется выразить огромную благодарность всем, кто помогал мне — моим тренерам, хореографам, все-всем-всем, кто работал со мной, а также моим болельщикам, которые поддерживали меня на протяжении всей моей карьеры. Спасибо вам большое, это было круто и незабываемо. Дальше меня ждут новые высоты", — сказала Елена Радионова.