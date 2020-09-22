На летнем чемпионате России по биатлону состоялась женская эстафета. Победу в гонке одержала сборная Югры.
Второй финишировала сборная Свердловской области. Команда в составе Тамары Ворониной, Ирины Казакевич, Светланы Мироновой и Екатерины Глазыриной не смогла закрыть три мишени.
Третьими финишировали представительницы Приволжского федерального округа в составе сестёр Кайшевых, Валерии Васнецовой и Инны Худорожковой.
Помощники Алексея Навального, которые вывезли из России "обнаруженные ими улики, свидетельствующие об отравлении" блогера, могут "загреметь" в тюрьму лет на 7.