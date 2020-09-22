Команда Мироновй и Глазыриной не смогла выиграть эстафету на ЧР

На летнем чемпионате России по биатлону состоялась женская эстафета. Победу в гонке одержала сборная Югры.

Второй финишировала сборная Свердловской области. Команда в составе Тамары Ворониной, Ирины Казакевич, Светланы Мироновой и Екатерины Глазыриной не смогла закрыть три мишени.

Третьими финишировали представительницы Приволжского федерального округа в составе сестёр Кайшевых, Валерии Васнецовой и Инны Худорожковой.

Женская эстафета ЧР по летнему биатлону