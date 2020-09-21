Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев рассказал о том, как команда собирается играть против греческого ПАОК в плей-офф раунде Лиги чемпионов. Первая игра состоится на арене "быков" 22 сентября.
Победитель противостояния получит путёвку в группового этап Лиги чемпионов. Ранее "Краснодар" не играл на таком уровне.
"В игре с ПАОКом важно играть быстро, важны переходные фазы. Это будет ключевой момент, просто контроль мяча не позволяет иметь преимущество. Только убыстрение игры в каждой фазе может принести преимущество на каждом участке поля и моменты и для обострения игры", - приводит "СЭ" слова Мусаева.