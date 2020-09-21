Волгоградский "Ротор" объявил, что матч группового этапа Кубка России против ставропольского "Динамо" не состоится. Игра должна была пройти 23 сентября на поле клуба ПФЛ.
Причина отмены - вспышка коронавируса в волгоградском клубе. Ранее сообщалось о десяти случаях заражения в "Роторе".
"В связи со случаями заражения коронавирусной инфекцией футболистов и персонала команды, участие в матче против ставропольского «Динамо» невозможно", - говорится в сообщении на сайте "Ротора".
Волгоградцы пропустят третий матч подряд из-за вспышки коронавируса.
Следующий матч у "Ротора" запланирован на 27 сентября. Волгоградцы должны принять на своём поле "Рубин" в 9-м туре РПЛ.