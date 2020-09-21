"Ротор" из-за коронавируса пропустит третий матч подряд

Волгоградский "Ротор" объявил, что матч группового этапа Кубка России против ставропольского "Динамо" не состоится. Игра должна была пройти 23 сентября на поле клуба ПФЛ.

Причина отмены - вспышка коронавируса в волгоградском клубе. Ранее сообщалось о десяти случаях заражения в "Роторе".

"В связи со случаями заражения коронавирусной инфекцией футболистов и персонала команды, участие в матче против ставропольского «Динамо» невозможно", - говорится в сообщении на сайте "Ротора".

Третий пропуск "Ротора"

Волгоградцы пропустят третий матч подряд из-за вспышки коронавируса.

"Ротор" не сыграл против "Краснодара" в 7-м туре РПЛ. Волгоградцам засчитано техническое поражение со счётом 0:3.

"Ротор" не смог поехать на матч 8-го тура РПЛ против "Ростова". Решение по игре будет принято 22 сентября.

Следующий матч у "Ротора" запланирован на 27 сентября. Волгоградцы должны принять на своём поле "Рубин" в 9-м туре РПЛ.