Супруга главного тренера петербургского "Зенита" Сергея Семака испытала минувшей ночью страх за свою жизнь.

"Я думала, что умру этой ночью. Всё случилось неожиданно. Вечером заказала доставку еды из азиатского ресторана - суп с водорослями и кунжутом на крепком грибном бульоне, - съела и почувствовала, как земля уходит из-под ног. Дома кроме меня и детей никого не было, Сергей с командой улетел в Екатеринбург. Добравшись до кровати, открыв окно, пыталась отчаянно соображать, что происходит", — рассказала Анна Семак.

"Утро минувшего дня началось со стрессовой ситуации. По дороге на работу я почувствовала себя так, будто из меня вынули позвоночник. К обеду хотелось лечь на асфальт, попросить кого-то отвезти меня в тихое безопасное место и спрятаться в шкафу. Несколько раз я повторила опасные слова, от которых отреклась давным-давно", — добавила девушка.