Российский нападающий "Тампы-Бэй" Никита Кучеров вписал своё имя в историю клуба. Форвард повторил достижение по набранным очкам в плей-офф НХЛ.
В нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли Кучеров набрал 26 очков — шесть шайб и 20 результативных передач. Он повторил достижение Брэда Ричардса, который показал такой же результат в сезоне-2003/04.
Побить рекорд Ричардса Кучеров сможет в финале Кубка Стэнли. "Тампа" победила в овертайме "Нью-Йорк Айлендерс" (2:1) и вышла на "Даллас".
Всего на счету Кучерова 87 очков в Кубке Стэнли. По этому показателю он идёт на девятом месте среди российских хоккеистов.
Лидирует по количеству очков среди россиян в плей-офф НХЛ Сергей Фёдоров. Его показатель — 176 очков.
Россия имеет законное право поставить под сомнение "Беловежское соглашение".