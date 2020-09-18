Кучеров побьёт рекорд "Тампы" по очкам в плей-офф НХЛ

Российский нападающий "Тампы-Бэй" Никита Кучеров вписал своё имя в историю клуба. Форвард повторил достижение по набранным очкам в плей-офф НХЛ.

В нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли Кучеров набрал 26 очков — шесть шайб и 20 результативных передач. Он повторил достижение Брэда Ричардса, который показал такой же результат в сезоне-2003/04.

Побить рекорд Ричардса Кучеров сможет в финале Кубка Стэнли. "Тампа" победила в овертайме "Нью-Йорк Айлендерс" (2:1) и вышла на "Даллас".

Кучеров — девятый среди россиян

Всего на счету Кучерова 87 очков в Кубке Стэнли. По этому показателю он идёт на девятом месте среди российских хоккеистов.

Лидирует по количеству очков среди россиян в плей-офф НХЛ Сергей Фёдоров. Его показатель — 176 очков.