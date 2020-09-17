В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) назвали количество заразившихся коронавирусом игроком. На данный момент заболевание подтверждено у 43 человек.
Ранее из-за вспышек коронавируса были перенесены пять матчей "Йокерита". Сегодня стало известно о переносе шести игр "Барыса". Оба клуба находятся на карантине.
"По состоянию на вчерашний вечер в КХЛ 43 человека в клубах болеет, 121 выздоровели", - приводит "РИА Новости" заявление КХЛ.
Регулярный чемпионат КХЛ стартовал 2 сентября. Команды на данный момент провели по 5-6 матчей.
Директор Центра изучения и интеграции "Северная Евразия" Алексей Дзермант, который сейчас находится в Минске, рассказал главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой о том, что у них там, в Белоруссии, происходит.