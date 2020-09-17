Тутберидзе и Медведева не поедут на этап Кубка России в Сызрань

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе отказалась от поездки на первый этап Кубка России в Сызрани. Её группу на соревнованиях будут представлять хореограф Даниил Глейхенгауз и тренер Сергей Дудаков, сообщает ТАСС.

Ранее от выступлений в Сызрани отказалась Евгения Медведева, которая вчера вернулась в группу Тутберидзе. "Хрустальны" в Сызрани будут представлять двукратная чемпионка России Анна Щербакова и чемпионка Москвы Софья Акатьева.

Турнир в Сызрани пройдёт с 18 по 22 сентября. Участие в Кубке России является обязательным условием для отбора в сборную.