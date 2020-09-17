Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе отказалась от поездки на первый этап Кубка России в Сызрани. Её группу на соревнованиях будут представлять хореограф Даниил Глейхенгауз и тренер Сергей Дудаков, сообщает ТАСС.
Ранее от выступлений в Сызрани отказалась Евгения Медведева, которая вчера вернулась в группу Тутберидзе. "Хрустальны" в Сызрани будут представлять двукратная чемпионка России Анна Щербакова и чемпионка Москвы Софья Акатьева.
Турнир в Сызрани пройдёт с 18 по 22 сентября. Участие в Кубке России является обязательным условием для отбора в сборную.
Директор Центра изучения и интеграции "Северная Евразия" Алексей Дзермант, который сейчас находится в Минске, рассказал главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой о том, что у них там, в Белоруссии, происходит.