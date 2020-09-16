На заседании КДК РФС в Доме футбола было принято решение по матчу 7-го тура РПЛ между "Ротором" и "Краснодаром". Игра ранее была отложена из-за положительных тестов на коронавирус у семи игроков волгоградской команды.
"Ротору" присуждено техническое поражение со счётом 0:3, сообщает Sport24. Такое решение было принято впервые в нынешнем сезоне.
Таким образом, "Ротор" остаётся последним в турнирной таблице РПЛ. У команды два очка после семи туров.
"Краснодар" поднялся на пятое место в таблице. У "быков" 11 очков на данный момент.
Дмитрий Песков надеется, что Белоруссия всегда будет для России братской страной и союзным государством.