РФС присудил техническое поражение "Ротору"

На заседании КДК РФС в Доме футбола было принято решение по матчу 7-го тура РПЛ между "Ротором" и "Краснодаром". Игра ранее была отложена из-за положительных тестов на коронавирус у семи игроков волгоградской команды.

"Ротору" присуждено техническое поражение со счётом 0:3, сообщает Sport24. Такое решение было принято впервые в нынешнем сезоне.

Таким образом, "Ротор" остаётся последним в турнирной таблице РПЛ. У команды два очка после семи туров.

"Краснодар" поднялся на пятое место в таблице. У "быков" 11 очков на данный момент.

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