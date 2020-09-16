Медведева решила вернуться в группу Тутберидзе

Российская фигуристка Евгения Медведеа решила вернуться на родину. Она в скором времени начнёт тренировки в группе Этери Тутбердзе, от которой ушла после Олимпиады-2018, сообщает "РИА Новости".

В 2018 году Медведева перешла к канадскому тренеру Брайану Орсеру. Спортсменка занималась в Торонто, но в последнее время испытывает серьёзные проблемы с тренировками. Евгения находится в России и не может отправиться в Канаду.

Ранее сообщалось, что Орсер ведёт тренировки Медведевой удалённо, а в Москве ей помогает Татьяна Тарасова. Спортсменка собирается принять участие в первых двух этапах Кубка России.

Из группы Тутберидзе в межсезонье ушли Алёна Косторная и Александра Трусова. Также не готовится к выступлениям Алина Загитова.