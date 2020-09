Футбольный агент Дамиано Драго заявил, что его комментарий о финансовой ситуации в "Спартаке" не соответствует действительности. Ранее на ТАСС появились слова Драго о том, что красно-белые испытывают проблемы с финансовым fair play, поэтому могут продать защитника Илью Кутепова за 2,5 млн евро.

Драго подтвердил интерес к Кутепову от турецкого клуба, но опроверг слова о финансовом fair play.

I learn this morning about my statements regarding Kutepov's situation, I disavow that news and I'm not Spartak's treasurer, i don't think they have financial problems, I confirm that there is interest from Turkey, but I prefer to negotiate with clubs and not in the newspapers