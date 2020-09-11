"Спартак" может продать Кутепова, чтобы выполнить финансовый fair play

Футбольный агент Дамиано Драго раскрыл подробности возможного ухода защитника Ильи Кутепова из "Спартака". По его словам, красно-белым нужно продать футболиста, чтобы выполнить условия УЕФА по финансовому fair play.

"Официально клуб запрашивает за Кутепова €5 млн, но он может согласиться на €2-2,5 млн, потому что у клуба есть некоторые проблемы с финансовым fair play", - приводит ТАСС слова Драго.

Агент отметил, что у футболиста есть предложение от турецкого "Антальяспора" и некоторых других клубов. Сам Кутепов заинтересован в переходе из-за того, что хочет попасть в состав сборной России. Для этого ему необходима постоянная игровая практика.

"Илья может уйти из "Спартака" как в аренду, так и на постоянной основе", - подытожил Драго.

Илья Кутепов

"Спартак" подписал Кутепова в 2012 году, до этого он выступал за команду "Академия" из Тольятти.