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"Спартак" может продать Кутепова, чтобы выполнить финансовый fair play

Футбольный агент Дамиано Драго раскрыл подробности возможного ухода защитника Ильи Кутепова из "Спартака". По его словам, красно-белым нужно продать футболиста, чтобы выполнить условия УЕФА по финансовому fair play.

"Официально клуб запрашивает за Кутепова €5 млн, но он может согласиться на €2-2,5 млн, потому что у клуба есть некоторые проблемы с финансовым fair play", - приводит ТАСС слова Драго.

Агент отметил, что у футболиста есть предложение от турецкого "Антальяспора" и некоторых других клубов. Сам Кутепов заинтересован в переходе из-за того, что хочет попасть в состав сборной России. Для этого ему необходима постоянная игровая практика.

"Илья может уйти из "Спартака" как в аренду, так и на постоянной основе", - подытожил Драго.

Илья Кутепов

"Спартак" подписал Кутепова в 2012 году, до этого он выступал за команду "Академия" из Тольятти. 

  • В составе красно-белых Кутепов провёл 91 матч, в которых забил 2 гола.
  • В прошлом сезоне Кутепов отыграл менее половины матчей за "Спартак", в этом ещё не появлялся на поле.
  • В последний раз играл за команду в марте 2020 года.
  • После чемпионата мира-2018 Кутепов перестал вызываться в состав сборной России.
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