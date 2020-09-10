"Маккаби" или "Кайрат": два варианта для "Ростова"

"Маккаби" из Хайфы обыграл боснийский "Железничар" в перенесённом матче первого раунда квалификации Лиги Европы — 3:1. Следующим соперником израильтян станет казахстанский клуб "Кайрат".

Матч второго раунда отборочного турнира состоится 17 сентября в Хайфе. Победитель этой игры станет соперником "Ростова".

Игра третьего раунда состоится 24 сентября на поле донской команды.

"Маккаби" и "Кайрат" попали в квалификацию Лиги Европы, став вице-чемпионами. В составах обеих команд много легионеров. У команды их Хайфы выделяется австралиец Никита Рукавица, в клубе из Алма-Аты — украинец Эсеола и бразилец Вагнер Лав.

В новом сезоне "Маккаби" провёл один матч, не считая поединка с "Железничаром". "Кайрат" после семи игр лидирует в чемпионате Казахстана, набрав 18 очков.