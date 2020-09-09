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Семеня проиграла дело о тестостероне в лёгкой атлетике

Спорт

Олимпийская чемпионка Кастер Семеня проиграла апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по "тестостероновому" делу. Рассмотрение проходило в гражданском суде Швейцарии, сообщает NBC.

Семеня проиграла дело о тестостероне в лёгкой атлетике

Ранее Международная федерация лёгкой атлетики (World Athletics) установила максимальный уровень тестостерона, при котором спортсменки допускаются на дистанции более 400 метров. В организации считают, что повышенный уровень тестостерона даёт преимущество перед другими легкоатлетками.

Семеня утверждает, что повышенный уровень тестостерона у неё с детства. Чтобы выступать на соревнованиях, ей придётся проходить специальную гормональную терапию. Ранее CAS отменил правила по тестостерону, но после апелляции World Athletics принял сторону федерации. Семеня пошла на последнюю апелляцию и проиграла её.

"Я буду продолжать бороться за права женщин-спортсменок как на беговой дорожке, так и вне ее, пока мы все не сможем свободно выступать такими как родились. Я знаю, что поступаю правильно, и сделаю все, что в моих силах, для защиты основных прав девушек всего мира", — прокомментировала решение суда Семеня.

Отметим, после применения правила и прохождения гормональной терапии результаты Семени снизились значительно.

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