Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки высказала своё мнение о конфликтной ситуации между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и США. Ранее глава WADA Витольд Банька пригрозил американцам отстранением от Олимпийских игр.
Это может произойти в том случае, если США откажутся выплачивать ежегодный взнос в WADA. В 2020 году он составил 2,7 млн долларов, что составляет около 15% бюджета агентства.
По словам Канделаки, США тем самым давят на WADA и проталкивают "российское дело". Ранее государственные чиновники США заявили, что не считают WADA "прозрачной" организацией.
"Американцы хотят перестать финансировать организацию, считая ее непрозрачной. Президент WADA Витольд Банька угрожает отстранением в этом случае американских спортсменов от Олимпиады и других международных соревнований.
В ответ глава американского антидопингового агентства USADA Трэвис Тайгард совсем сходит с ума: WADA лицемерно закрывает глаза на государственную систему допинга в России. Стыдно, мол, угрожать нашим спортсменам.
В итоге происходит очевидная вещь: США хотят деньгами купить лояльность WADA и добиться избирательности в ее работе. Это, видимо, делать не стыдно", — написала Канделаки в Telegram.
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