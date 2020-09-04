Канделаки высказалась о конфликте WADA и США

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки высказала своё мнение о конфликтной ситуации между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и США. Ранее глава WADA Витольд Банька пригрозил американцам отстранением от Олимпийских игр.

Это может произойти в том случае, если США откажутся выплачивать ежегодный взнос в WADA. В 2020 году он составил 2,7 млн долларов, что составляет около 15% бюджета агентства.

По словам Канделаки, США тем самым давят на WADA и проталкивают "российское дело". Ранее государственные чиновники США заявили, что не считают WADA "прозрачной" организацией.