Глава WADA пригрозил США отстранением от Олимпиады

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька поставил ультиматум США. По его словам, разговоры о прекращении финансирования WADA со стороны американцев могут привести к их отстранению от Олимпийских Игр и других крупных стартов.

Почему США отказываются платить WADA

США ежегодно делает взнос в WADA, как и другие страны. Американцы в 2020 году выплатили 2,7 млн долларов, что составляет около 15% бюджета агентства.

В июне управление администрации президента США по контролю за оборотом наркотиков выступило с докладом, в котором призвало Конгресс лишить WADA финансирования. Американские чиновники требуют от агентства больше "прозрачности".

В частности, в США недовольны тем, как развивается "российское дело". В управлении считают, что WADA должно применить более жёсткие санкции к России и полностью лишить страну возможности участия в Олимпийских играх.

Реакция Баньки

Поведение американской администрации может привести к тому, что уже США, а не Россия будут отстранены от Олимпийских игр. По словам Баньки, многие страны недовольны разговорами о прекращении финансирования и предлагают изменить стандарт соответствия.

В документе может появиться пункт, согласно которому страна, которая не выплатит ежегодный взнос, не допускается до Олимпиады.

"К нам обратились правительства нескольких стран мира, которых шокировали угрозы коллег из США. Они хотят, чтобы мы рассмотрели поправку к стандарту соответствия, где будет сказано, что неуплата правительством взноса в WADA может привести к тому, что антидопинговое агентство соответствующей страны будет объявлено несоответствующим кодексу организации. Это приведёт к последствиям для спортсменов из этой страны, включая их отстранение от участия в Олимпиаде и других крупных международных соревнованиях", — приводит Reuters слова Баньки.

Ранее WADA и МОК подписали новый стандарт соответствия. Согласно новому документу, именно антидопинговое агентство имеет право лишить страну права участия в Олимпийских играх. Ранее такая возможность была только у МОК.