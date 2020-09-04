Кокорин хочет дебютировать за "Спартак" в матче с ЦСКА

Нападающий "Спартака" Александр Кокорин рассказал о процессе восстановления после травмы. Футболист пропустил шесть первых матчей сезона.

По словам Кокорина, индивидуально он чувствует себя хорошо. Вместе с тем футболист давно не тренировался в общей группе и не может оценить степень своей готовности к выходу на поле.

"Мысли направлены на правильное восстановление, на то, чтобы как можно скорее вернуться на поле. Для меня без разницы, будет это супердерби или обычный матч, я очень хочу на поле, хочу дебютировать. Естественно, будет зрелищнее, если у меня получится сыграть с ЦСКА. Это дерби будет более эффектно, но если бы была другая игра, я бы рвался на поле с таким же желанием", — приводит пресс-служба "Спартака" слова Кокорина.

Календарь "Спартака"

Московское дерби с ЦСКА состоится 19 сентября на поле армейцев. До следующего перерыва на матчи сборных "Спартак" проведёт пять игр.