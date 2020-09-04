Капитан "Йокерита" Марко Анттила рассказал о том, как команда отказалась от поездки в Минск. 3 сентября должен был состояться матч регулярного чемпионата против "Динамо", но финский клуб проигнорировал его.
Финские СМИ связывают решение "Йокерита" с ситуацией в Белоруссии. Ранее в прессе звучали призывы "ударить по самолюбию диктатора Лукашенко".
По словам Анттилы, решение было принято в последний момент. Команда готовилась вылететь в Минск, игроки долго спорили о ситуации в Белоруссии, но всё решил генеральный менеджер Яри Курри.
"Планы изменились в одно мгновение, когда перед игроками появился Яри Курри. Он утром вел переговоры с КХЛ, а потом объявил, что сегодняшний матч отменен", - приводит IS.fi слова Анттилы.
Команда поддержала решение руководства, а капитан назвал его "крутым".
"Утром мы уже обсуждали ситуацию с игроками. Поэтому когда мы услышали об этом решении, оно уже не было удивительным — игра была отменена, и это было круто", - заявил Анттила.
КХЛ засчитал "Йокериту" техническое поражение за неявку по неуважительной причине. Минчане получили два очка.
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