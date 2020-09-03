Экс-ученица Тутберидзе у Плющенко исполнила каскад из тройных прыжков

Российская фигуристка София Титова выполнила каскад из двух тройных прыжков во время тренировки в академии Евгения Плющенко. Она прыгнула тройной флип и тройной риттбергер.

Видео прыжков опубликовано в Instagram академии "Ангелы Плющенко".

"Отработка прыжков с тренером Евгением Плющенко. София Титова: тройной флип-тройной риттбергер", — написано в Instagram.

Титова ранее перешла из группы Этери Тутберидзе в академию Плющенко. В январе фигуристка завоевала золотую медаль на первенстве Москвы в своей возрастной категории.