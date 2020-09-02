Федун получил максимальный штраф за высказывания о судействе в РПЛ

Владелец "Спартака" Леонид Федун получил максимальное наказание за свои слова о работе судей после матча первого тура РПЛ, в котором красно-белые сыграли вничью с "Сочи" (2:2). Тогда бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым ошибочно назначила пенальти в ворота спартаковцев.

Судейский корпус РФС позже признал ошибку арбитра. Казарцева отстранили от работы на неопределённый срок.

Федун после матча пригрозил снятием с турнира, но после разговора с главой РФС Александром Дюковым изменил решение. Комитет по этике РФС вынес предупреждение Федуну. Кроме того, он оштрафован на 200 тыс. рублей.

Лидерство "Спартака"

Несмотря на осечку в первом туре "Спартак" ушёл на паузу для игр сборных лидером турнирной таблицы. Команда набрала 14 очков и опережает "Зенит" на один пункт.