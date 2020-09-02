Владелец "Спартака" Леонид Федун получил максимальное наказание за свои слова о работе судей после матча первого тура РПЛ, в котором красно-белые сыграли вничью с "Сочи" (2:2). Тогда бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым ошибочно назначила пенальти в ворота спартаковцев.
Судейский корпус РФС позже признал ошибку арбитра. Казарцева отстранили от работы на неопределённый срок.
Федун после матча пригрозил снятием с турнира, но после разговора с главой РФС Александром Дюковым изменил решение. Комитет по этике РФС вынес предупреждение Федуну. Кроме того, он оштрафован на 200 тыс. рублей.
Несмотря на осечку в первом туре "Спартак" ушёл на паузу для игр сборных лидером турнирной таблицы. Команда набрала 14 очков и опережает "Зенит" на один пункт.
Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.