Голкипер Василевский побил рекорд "Тампы"

Российский голкипер "Тампы-Бэй" Андрей Василевский снова переписал историю клуба. Команда с вратарём в составе одержала победу над "Бостоном" в четвертьфинальной серии Кубка Стэнли (4:3 в овертайме). Счёт в серии стал равным — 1-1.

Для Василевского эта победа стала 22-й в матчах плей-офф НХЛ. Голкипер обошёл Бена Бишопа и Николая Хабибулина по количеству выигранных матчей в составе "Тампы" в Кубке Стэнли. Это лучший показатель в истории клуба.

Вратари "Тампы-Бэй" в Кубке Стэнли