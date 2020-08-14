Старые кроссовки Майкла Джордана установили рекорд на торгах

На аукционе Christie's установлен рекорд по продаже спортивной обуви. Кроссовки Air Jordan 1 Highs, в которых выступал легендарный Майкл Джордан, ушли с молотка за 615 тыс. долларов, сообщает Bangkok Post.

Лот примечателен тем, что Джордан выступал в кроссовках в 1985 году в выставочном матче в Италии. Тогда баскетболист вдребезги разбил щит, а осколки стекла до сих пор находятся в подошве.

Это уже вторые кроссовки из коллекции легенды НБА, которые были проданы дороже полумиллиона долларов. Три месяца назад ещё одна пара ушла за 560 тыс.