Бывший тренер "Енисея" Юрий Газзаев в интервью "Правде.Ру" дал прогноз на предстоящие четвертьфиналы Лиги Европы "Шахтёр" — "Базель" и "Вулверхэмптон" — "Севилья". Команды выйдут на поле сегодня, в 22.00.
По словам Газзаева, из-за ситуации с остановкой чемпионатов и пандемией коронавируса сложно дать прогноз. По его мнению, оба противостояния будут напряжёнными.
"Сложно, потому что вы знаете, какое было окно в разных европейских странах и в каком состоянии команды, когда они начали работать. Нет оценки первенства, как игралось. И в этом плане ты можешь только оглянуться назад, смотреть, в каком они были состоянии, что не является объективным.
Если с этих позиций исходить, что мы уже видели, я думаю, что можно сказать, что, наверное, шансы равны. Вы вчера видели, как "Манчестер" выходил.
"Шахтер" — "Базель"? Будет напряженный матч", — заявил Газзаев.
"Это английская и испанская команды. Очень приличные. Похожи. Я думаю, что если быть так объективным, то я бы сказал, что шансы есть и у той, и у другой команды. Я привык не так говорить, что эта команда сильнее, эта сильнее. Потому что в каком состоянии подошли команды к матчу? Когда чемпионат у одних и у других закончился? Игровой тонус? Все это имеет значение. Тогда ты можешь объективное экспертное мнение сказать. А когда этого нет, можно только рассуждать.
Тем не менее сегодня нельзя сказать как эксперту, что чемпионат двигается вот так-то, команды в таком-то состоянии. Я не видел последние игры и не думается, что эта команда имеет какое-то преимущество перед этой сегодня", — сказал российский специалист.
Также Газзаев отметил, что у него нет предпочтений. Специалист будет следить за командами и работой коллег, но не планирует болеть ни за одну из них.
"Болеть? У меня давно такого нет. Я просто смотрю за работой тренеров, как они работают, как качество игры у команды меняется, от того, как человек принял. Это невозможно и очень редко бывает, что ты принял команду, и она с листа стала играть. Поэтому тут много можно говорить.
Фергюсон — это яркий пример долголетия и успеха, в то же время яркий пример длинного пути к успеху, когда человек семь лет не мог с таким большим клубом занять какие-то серьезные места, и 12-е, и 9-е места бывали. Но люди смотрели, как он работает сегодня, какие идеи. Видимо, они вели диалог. Пригласили, как оказалось, очень мудрого человека, который обеспечил сегодняшнему "Манчестеру Юнайтед" всемирную известность и такое большое имя", — сказал Газзаев.
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