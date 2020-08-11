Газзаев дал прогноз на матчи Лиги Европы

Бывший тренер "Енисея" Юрий Газзаев в интервью "Правде.Ру" дал прогноз на предстоящие четвертьфиналы Лиги Европы "Шахтёр" — "Базель" и "Вулверхэмптон" — "Севилья". Команды выйдут на поле сегодня, в 22.00.

По словам Газзаева, из-за ситуации с остановкой чемпионатов и пандемией коронавируса сложно дать прогноз. По его мнению, оба противостояния будут напряжёнными.

"Шахтер" — "Базель"

"Сложно, потому что вы знаете, какое было окно в разных европейских странах и в каком состоянии команды, когда они начали работать. Нет оценки первенства, как игралось. И в этом плане ты можешь только оглянуться назад, смотреть, в каком они были состоянии, что не является объективным. Если с этих позиций исходить, что мы уже видели, я думаю, что можно сказать, что, наверное, шансы равны. Вы вчера видели, как "Манчестер" выходил. "Шахтер" — "Базель"? Будет напряженный матч", — заявил Газзаев.

"Вулверхэмптон" — "Севилья"

"Это английская и испанская команды. Очень приличные. Похожи. Я думаю, что если быть так объективным, то я бы сказал, что шансы есть и у той, и у другой команды. Я привык не так говорить, что эта команда сильнее, эта сильнее. Потому что в каком состоянии подошли команды к матчу? Когда чемпионат у одних и у других закончился? Игровой тонус? Все это имеет значение. Тогда ты можешь объективное экспертное мнение сказать. А когда этого нет, можно только рассуждать. Тем не менее сегодня нельзя сказать как эксперту, что чемпионат двигается вот так-то, команды в таком-то состоянии. Я не видел последние игры и не думается, что эта команда имеет какое-то преимущество перед этой сегодня", — сказал российский специалист.

"Я просто смотрю за работой тренеров"

Также Газзаев отметил, что у него нет предпочтений. Специалист будет следить за командами и работой коллег, но не планирует болеть ни за одну из них.