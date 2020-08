7 августа в ответном матче 1/8 Лиги чемпионов туринский "Ювентус" вылетел из ЛЧ после матча с французским "Лионом". Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу туринцев, но из-за гостевого гола "Ювентус" вылетел.

После этого стало известно, что главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри покинул свой пост. 8 августа клуб подписал нового тренера черно-белых — бывшего полузащитника "Ювентуса" Андреа Пирло.

Контракт с Пирло рассчитан на два года.

Главное о карьере Пирло, как тренера: итальянец возглавлял молодежную команду "Ювентуса" (до 23 лет) с июля 2020 года. За это время он не сыграл с молодежкой ни одного матча.

Главное о карьере Пирло, как игрока:

Пирло провел 579 матчей с 1996 года, реализовал 59 голов и отдал 120 голевых передач за всю карьеру.

В 2017 году итальянский спортсмен закончил карьеру в американском "Нью-Йорк Сити". В Высшей лиге футбола Пирло сыграл 60 матчей, забил один гол и отдал 9 голевых передач.

Сильные стороны Пирло: хорошее знание линии полузащиты и мотивация игроков из-за авторитета Пирло. Главный недостаток итальянского специалиста — полное отсутствие тренерского опыта.

Плюсы для "Ювентуса" — руководство сэкономило деньги на поиски нового тренера.

Главный минус для черно-белых — риск плохих результатов команды из-за отсутствия тренерского опыта.

Журналист издания Gazzetta dello Sport Николо Скира рассказал о планах Пирло на трансферы.

Трое известных игроков в скором времени покинут команду:

Оценка стоимости этих игроков по данным transfermarkt:

Таким образом, "Ювентус" сможет выручить за игроков минимум 55 миллионов евро.

Главное о других планах Пирло в качестве главного тренера в "Юве":

Главная цель "Ювентуса" — продлить контракт со звездой команды Пауло Дибалой. Клуб намерен продлить контракт с игроком до 2025 года.

Руководство черно-белых предложило аргентинцу зарплату 10 миллионов евро в год, но футболист отказался, и требует повысить ее до 15 миллионов евро в год.

Ожидается, что "Юве" будет искать игроков для усиления полузащиты.

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду рад приходу Пирло на пост главного тренера. Об этом сообщил Calciomercato со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

Напомним, что СМИ бурно обсуждают возможный переход Роналду в "ПСЖ".

Агент потругальца Жорже Мендеш провел переговоры со спортивным директором французского клуба, сообщает Foot Mercato.

Экс-тренер "Милана" Арриго Сакки заявил, что Сарри и руководство "Ювентуса" преследовали разные цели, сообщает Gazzetta dello Sport.

По словам Сакки, руководство черно-белых хочет выигрывать титулы любой ценой, а Сарри идет к цели медленно, старается делать игру красивой и эмоциональной.

Коуч "Наполи" Дженнаро Гаттузо сказал, что Пирло повезло занять должность именно в "Ювентусе", сообщает Football Italia.

По словам Гаттузо, для того, чтобы стать успешным тренером, придется много учиться и работать.

Спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи сказал, что клуб планировал уволить Сарри.

Как сообщает Football Italia, экс-нападающий "Ювентуса" Алессандро Дель Пьеро заявил, что у Пирло есть все качества хорошего тренера, чтобы добиться успеха в "Юве".

Вратарь черно-белых Джанлуиджи Буффон пожелал удачи Пирло в тренерской карьере. Об этом Буффон написал в Twitter.

Сам Пирло прокомментировал свою новую должность в Twitter.

Contento e orgoglioso di ricevere tanta stima e fiducia da @juventusfc.

Pronto per questa fantastica opportunità! 💪⚪️⚫️

.

I'm deeply pleased and honored to receive such respect and trust from Juventus.

Ready for this amazing opportunity! pic.twitter.com/5zTuLBq3XW