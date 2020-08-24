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Пирло - главный тренер "Ювентуса": минусы и плюсы назначения

Спорт

7 августа в ответном матче 1/8 Лиги чемпионов туринский "Ювентус" вылетел из ЛЧ после матча с французским "Лионом". Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу туринцев, но из-за гостевого гола "Ювентус" вылетел.

После этого стало известно, что главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри покинул свой пост. 8 августа клуб подписал нового тренера черно-белых — бывшего полузащитника "Ювентуса" Андреа Пирло.

 
 
 
 
 
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OFFICIAL ✍️ Andrea Pirlo is the new coach of the First Team. #CoachPirlo

Публикация от Juventus (@juventus)

Контракт с Пирло рассчитан на два года.

Статистика Пирло

Главное о карьере Пирло, как тренера: итальянец возглавлял молодежную команду "Ювентуса" (до 23 лет) с июля 2020 года. За это время он не сыграл с молодежкой ни одного матча.

Главное о карьере Пирло, как игрока:

  • стиль игры — длинные обостряющие пасы вразрез и качественный розыгрыш штрафных;
  • дважды выиграл Лигу чемпионов в составе "Милана";
  • сыграл в ТОП-3 лучших клубах Италии ("Интер", "Милан" и "Ювентус").

Пирло провел 579 матчей с 1996 года, реализовал 59 голов и отдал 120 голевых передач за всю карьеру.

В 2017 году итальянский спортсмен закончил карьеру в американском "Нью-Йорк Сити". В Высшей лиге футбола Пирло сыграл 60 матчей, забил один гол и отдал 9 голевых передач.

Плюсы и минусы назначения Пирло

Сильные стороны Пирло: хорошее знание линии полузащиты и мотивация игроков из-за авторитета Пирло. Главный недостаток итальянского специалиста — полное отсутствие тренерского опыта.

Плюсы для "Ювентуса" — руководство сэкономило деньги на поиски нового тренера.

Главный минус для черно-белых — риск плохих результатов команды из-за отсутствия тренерского опыта.

Трансферные планы

Журналист издания Gazzetta dello Sport Николо Скира рассказал о планах Пирло на трансферы.

Трое известных игроков в скором времени покинут команду:

  • нападающий Гонсало Игуаин;
  • полузащитник Сами Хедира;
  • полузащитник Дуглас Коста.

Оценка стоимости этих игроков по данным transfermarkt:

  • Игуаин — 25,5 миллиона евро;
  • Дуглас Коста — 24 миллиона евро;
  • Хедира — 5,5 миллиона евро.

Таким образом, "Ювентус" сможет выручить за игроков минимум 55 миллионов евро.

Главное о других планах Пирло в качестве главного тренера в "Юве":

  • любимая схема игры — 4-3-3;
  • основная проблема команды — слабая полузащита;
  • планируемый стиль игры — контроль мяча по всему полю;

Главная цель "Ювентуса" — продлить контракт со звездой команды Пауло Дибалой. Клуб намерен продлить контракт с игроком до 2025 года.

Руководство черно-белых предложило аргентинцу зарплату 10 миллионов евро в год, но футболист отказался, и требует повысить ее до 15 миллионов евро в год.

Ожидается, что "Юве" будет искать игроков для усиления полузащиты.

Реакция

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду рад приходу Пирло на пост главного тренера. Об этом сообщил Calciomercato со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

Напомним, что СМИ бурно обсуждают возможный переход Роналду в "ПСЖ".

Агент потругальца Жорже Мендеш провел переговоры со спортивным директором французского клуба, сообщает Foot Mercato.

Экс-тренер "Милана" Арриго Сакки заявил, что Сарри и руководство "Ювентуса" преследовали разные цели, сообщает Gazzetta dello Sport.

По словам Сакки, руководство черно-белых хочет выигрывать титулы любой ценой, а Сарри идет к цели медленно, старается делать игру красивой и эмоциональной.

Коуч "Наполи" Дженнаро Гаттузо сказал, что Пирло повезло занять должность именно в "Ювентусе", сообщает Football Italia.

По словам Гаттузо, для того, чтобы стать успешным тренером, придется много учиться и работать.

Спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи сказал, что клуб планировал уволить Сарри.

"Наши оценки были основаны на целом сезоне, а не только на одном матче", — приводит слова Паратичи Sky Sport Italia.

Как сообщает Football Italia, экс-нападающий "Ювентуса" Алессандро Дель Пьеро заявил, что у Пирло есть все качества хорошего тренера, чтобы добиться успеха в "Юве".

Вратарь черно-белых Джанлуиджи Буффон пожелал удачи Пирло в тренерской карьере. Об этом Буффон написал в Twitter.

Сам Пирло прокомментировал свою новую должность в Twitter.

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