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Трусова и Косторная тренируются в академии Плющенко раздельно

Спорт » Фигурное катание

В академии Евгения Плющенко фигуристки Алексндра Трусова и Алёна Косторная не занимаются вместе. Спортсменки работают отдельно друг от друга. Расписание занятий всей школы специально было изменено так, чтобы девушки не пересекались, сообщает "СЭ".

Обе девушки перешли в академию Плющенко из группы Этери Тутберидзе. Тренер заявила, что Косторная предоставила ей "стоп-лист", где указала фамилии спортсменок, с которыми не желает выходить на тренировки.

После перехода Трусовой СМИ сообщили, что Александре не хватало внимания в школе Тутберидзе.

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