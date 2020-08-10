Федун сегодня должен объявить о снятии "Спартака" с чемпионата

Владелец "Спартака" Леонид Федун пообещал снять команду с чемпионата России. Причиной стал эпизод из матча 1-го тура нового сезона, в котором красно-белые не смогли обыграть "Сочи" (2:2).

К возмущению владельца красно-белых привело решение арбитра Василия Казарцева, который на 88-й минуте поставил пенальти в ворота "Спартака". Арбитр по непонятной причине усмотрел нарушение правил со стороны Самуэля Жиго на Анатолии Немченко.

Федун сразу после матча сделал эмоциональное заявление и сказал, что участвовать в "клоунаде" не хочет.

"Я завтра объявлю, что мы снимаемся с чемпионата. Пусть играют без нас. Можете так и написать. В этой клоунаде, которую устроили, я участвовать не хочу. И тратить деньги тоже. Не нужен "Спартак", значит, не нужен!" — заявил Федун.

Во втором туре "Спартак" должен принять на своём поле "Ахмат". Матч запланирован на 14 августа.