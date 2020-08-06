Газизов прокомментировал слухи о сговоре "Спартака" и "Химок"

Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов высказал своё отношение к слухам о плотном сотрудничестве с "Химками". Ранее подмосковный клуб возглавил Сергей Гунько, который продолжительное время работал в академии красно-белых.

Бывший тренер "Химок" Сергей Юран после своего увольнения заявил, что подмосковная команда станет фарм-клубом "Спартака". По словам Газизова, он не может реагировать на все подобные разговоры.