Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов высказал своё отношение к слухам о плотном сотрудничестве с "Химками". Ранее подмосковный клуб возглавил Сергей Гунько, который продолжительное время работал в академии красно-белых.
Бывший тренер "Химок" Сергей Юран после своего увольнения заявил, что подмосковная команда станет фарм-клубом "Спартака". По словам Газизова, он не может реагировать на все подобные разговоры.
"Почему мы не подаем иск о клевете? Если мы будем реагировать на все, у нас просто не хватит сил. Есть соответствующие структуры в РФС. Насколько я знаю, они заинтересовались этим вопросом", - приводит "СЭ" слова Газизова.
Состояние здоровья Александра Лукашенко вызывает в последнее время озабоченность. Её разделяет врач-психиатр, психотерапевт, психолог Александр Федорович.