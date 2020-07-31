Нападающий Александр Кокорин выбрал игровой номер в "Спартаке". Он будет выступать под номером "9", сообщает "Спорт-Экспресс".
Под этим номером ранее на поле выходил Резиуан Мирзов. Ему придётся выбрать другую цифру.
Кокорин подписал трёхлетний контракт со "Спартаком". Официальное объявление о трансфере состоится 1 августа. Футболист станет свободным агентом.
В этом сезоне Кокорин в составе "Сочи" провёл 10 матчей, в которых забил семь мячей.
"Что будет дальше? С ЧВК разберутся; невиновных, надеюсь, отпустят; последние выборы проведут, но своими же руками Плошчу/Майдан сделали практически неизбежной...".