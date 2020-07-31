Кокорин в "Спартаке" забрал игровой номер у Мирзова

Нападающий Александр Кокорин выбрал игровой номер в "Спартаке". Он будет выступать под номером "9", сообщает "Спорт-Экспресс".

Под этим номером ранее на поле выходил Резиуан Мирзов. Ему придётся выбрать другую цифру.

Кокорин подписал трёхлетний контракт со "Спартаком". Официальное объявление о трансфере состоится 1 августа. Футболист станет свободным агентом.

В этом сезоне Кокорин в составе "Сочи" провёл 10 матчей, в которых забил семь мячей.