Клубы РПЛ проголосовали за отмену переноса матчей из-за коронавируса

Российская премьер-лига (РПЛ) проголосовала за отмену переноса матчей из-за коронавируса COVID-19. Решение будет рассмотрено на заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС), сообщает Telegram-канал РПЛ.

В сезоне-2019/20 состоялся один перенос матча из-за коронавируса. "Краснодар" согласился сыграть с "Динамо" в другой день. Игра состоялась 19 июля и завершилась со счётом 2:0 в пользу москвичей.

В матче "Сочи" — "Ростов" из-за "ковида" на поле вышел молодёжный состав донской команды. Встреча завершилась со счётом 10:1.

Другие матчи не были проведены, а командам засчитали технические поражения. Так, дважды очки потерял "Оренбург" и ещё два раза — "Сочи".