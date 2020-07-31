Российская премьер-лига (РПЛ) проголосовала за отмену переноса матчей из-за коронавируса COVID-19. Решение будет рассмотрено на заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС), сообщает Telegram-канал РПЛ.
В сезоне-2019/20 состоялся один перенос матча из-за коронавируса. "Краснодар" согласился сыграть с "Динамо" в другой день. Игра состоялась 19 июля и завершилась со счётом 2:0 в пользу москвичей.
В матче "Сочи" — "Ростов" из-за "ковида" на поле вышел молодёжный состав донской команды. Встреча завершилась со счётом 10:1.
Другие матчи не были проведены, а командам засчитали технические поражения. Так, дважды очки потерял "Оренбург" и ещё два раза — "Сочи".
"Что будет дальше? С ЧВК разберутся; невиновных, надеюсь, отпустят; последние выборы проведут, но своими же руками Плошчу/Майдан сделали практически неизбежной...".