Нападающий "Зенита" Артём Дзюба подвёл итоги чемпионата России. Форвард наряду с Сердаром Азмуном стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив 17 голов. Также на его счету 13 результативных передач.
Дзюба назвал чемпионат РПЛ "славной охотой".
"Сезон окончен. Это была славная охота", — написал Дзюба в Instagram.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ранее сообщалось, что Дзюба согласился подписать новый контракт с "Зенитом". Соглашение рассчитано на два года.
Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова приступила к работе с призером Олимпийских игр Евгенией Медведевой.