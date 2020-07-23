"Это была славная охота": Дзюба об итогах чемпионата России

Нападающий "Зенита" Артём Дзюба подвёл итоги чемпионата России. Форвард наряду с Сердаром Азмуном стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив 17 голов. Также на его счету 13 результативных передач.

Дзюба назвал чемпионат РПЛ "славной охотой".

"Сезон окончен. Это была славная охота", — написал Дзюба в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Сезон окончен 💪😉 #этобылаславнаяохота Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba)23 Июл 2020 в 3:59 PDT

Ранее сообщалось, что Дзюба согласился подписать новый контракт с "Зенитом". Соглашение рассчитано на два года.