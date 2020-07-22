В ЦСКА нашли коронавирус, но матч с "Тамбовом" состоится

Российская премьер-лига (РПЛ) выступила с заявлением по поводу ситуации с коронавирусом в ЦСКА. Ранее у двух игроков — Хердура Магнуссона и Арнора Сигурдссона — тесты показали положительный результат.

Несмотря на результаты тестирования матч ЦСКА — "Тамбов" состоится. По сведениям РПЛ, футболисты были изолированы от остальной команды, а повторные тесты других игроков показали отрицательный результат.

"По итогам проведенного тестирования у двух представителей ЦСКА были выявлены тесты с результатом "сомнительно". Они изолированы от команды, находятся под наблюдением врачей и в ближайшее время пройдут еще несколько тестов. Клуб незамедлительно уведомил о сложившейся ситуации Роспотребнадзор и провел необходимые профилактические мероприятия. Остальные представители ЦСКА повторно прошли тестирование, которое у всех показало отрицательные результаты. Команда примет участие в матче 30-го тура РПЛ против "Тамбова", — говорится в заявлении РПЛ.

Таким образом, игра ЦСКА — "Тамбов" состоится сегодня, 22 июля. Начало матча в 19.00.