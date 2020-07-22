Скончался олимпийский чемпион Александр Гусев

Скончался бывший хоккеист сборной СССР Александр Гусев. Олимпийскому чемпиону было 73 года.

О смерти Гусева сообщил официальный сайт хоккейного ЦСКА, за который он выступал с 1967 по 1978 года. Хоккеист принял участие в 313 матчах чемпионата СССР.

"О дате и месте проведения прощания с Александром Владимировичем будет сообщено позднее", - говорится в сообщении ЦСКА.