Решения по "Химкам" в РПЛ до сих пор нет

Министр спорта Московской области Роман Терюшков разъяснил ситуацию с участием "Химок" в РПЛ. Ранее сообщалось, что гендиректор клуба и главный тренер команды выразили уверенность в участии команды в "вышке".

По словам Терюшкова, никакого решения по этому поводу нет. Объявление должно состояться в среду вечером.

"Пока новостей нет. Ничего не поменялось. Как я вам уже сказал, все объявим завтра вечером. Пока решения нет", — приводит "СЭ" слова Терюшкова.

"Химки" завершили сезон в ФНЛ на втором месте, получив право выступать в РПЛ. Подмосковная команда также вышла в финал Кубка России, где 25 июля сыграет против "Зенита".