ФСБ и Росгвардия уничтожили схрон с боеприпасами в Чечне

Сотрудники ФСБ и Росгвардии обнаруживали схрон с боеприпасами в Чечне. Склад был обнаружен в Веденском районе. Тайник был взорван саперами группы разминирования.

"Саперами группы разминирования Росгвардии содержимое тайника было уничтожено накладным зарядом", — говорится в сообщении Росгвардии.

Взрывоопасные предметы находились в земле со времени активных боевых действий. В схроне обнаружили взрывоопасные вещества, патроны к стрелковому оружию, артиллерийские взрыватели и литературу экстремистского содержания.