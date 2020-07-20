"Спартак" в сезоне-2019/20 станет худшей московской командой в РПЛ. Это стало известно после того, как "Динамо" победило "Краснодар" со счётом 2:0.
За тур до завершения чемпионата России положение московских команд такое:
В последний раз "Спартак" финишировал ниже всех в 2014 году. Красно-белые тогда заняли шестое место вслед за ЦСКА (чемпион), "Локомотивом" (третье место) и "Динамо" (четвертое место).
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