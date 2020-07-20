"Спартак" хуже всех московских команд впервые с 2014 года

"Спартак" в сезоне-2019/20 станет худшей московской командой в РПЛ. Это стало известно после того, как "Динамо" победило "Краснодар" со счётом 2:0.

За тур до завершения чемпионата России положение московских команд такое:

2. "Локомотив" - 54 очка.

4. ЦСКА - 47.

6. "Динамо" - 41.

9. "Спартак" - 36.

В последний раз "Спартак" финишировал ниже всех в 2014 году. Красно-белые тогда заняли шестое место вслед за ЦСКА (чемпион), "Локомотивом" (третье место) и "Динамо" (четвертое место).